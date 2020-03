Death Stranding: la photo mode potrebbe arrivare su PS4 con un aggiornamento

Death Stranding, titolo targato Kojima Productions, approderà su PC il prossimo 2 giugno. Nonostante l’annuncio ufficiale dichiarato diversi giorni fa, Hideo Kojima ha postato su Twitter il tanto atteso photo mode per questa versione. Come abbiamo potuto vedere il gameplay viene messo in pausa ed è possibile quindi ad esempio cambiare l’angolazione della telecamera, la profondità di campo e tanto altro ancora per dare vita a spettacolari foto da condividere con gli utenti in tutto il mondo. In un recente messaggio pubblicato sempre sul suo profilo Twitter molto attivo, il game director ha suggerito che tale featured potrebbe approdare anche su PlayStation 4.

Nel nuovo filmato dimostrativo, Kojima ha sottolineato come questa meccanica sia ancora in fase di sviluppo e che in qualche modo suggerisce vagamente che la photo mode potrebbe arrivare su PlayStation 4 con un aggiornamento. “Introduzione a come potrete usare la photo mode in Death Stranding. È ancora in fase di sviluppo, ma penso che possiate farvene un’idea su come sta procedendo il processo di realizzazione della Photo Mode. Potrei sempre considerare di aggiungere questa funzionalità con un aggiornamento, poiché ho ricevuto molte richieste da parte dei Sam sparsi per il mondo”.

Introducing how to use DEATH STRANDING PC version Photo Mode. It’s still under development but i think you can see the idea of how the process goes. I may consider this feature as an update, since there’re many requests from Sam’s in the world.

Out on 6/2https://t.co/TxRuNL91u2 pic.twitter.com/ICXO6Td6zI — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 6, 2020

Secondo quanto dichiarato dal game director, sembrerebbe strizzare l’occhio alla possibilità di inserirla anche su PS4. Ovviamente, ancora una volta, sembrerebbe per il momento solo una mera speculazione dal momento che né Kojima Productions né Kojima hanno offerto delle conferme esplicite. Oltretutto, sempre sui suoi canali social, lo stesso game director ha ripubblicato un tweet risposta di un ragazzo che chiedeva agli sviluppatori di implementare tale featured anche sulla console di casa Sony.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sperate che venga proposta anche su PlayStation 4? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Death Stranding che ricordiamo essere già disponibile per la console di Sony dall’8 novembre scorso.