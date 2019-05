Death Stranding: possibile data e sinossi del nuovo gioco

Nuove informazioni sono trapelate su Death Stranding, come una possibile data e una presunta sinossi sul titolo; trovate maggiori informazioni nella news

Durante il corso della serata è stata avviata una diretta inaspettata dal canale Twitch PlayStation. Come protagonista troviamo uno dei giochi più attesi dai possessori della console Sony: stiamo parlando infatti di Death Stranding. Nella live, attualmente ancora in corso, è possibile vedere delle mani impresse in un liquido nero, dove si intravede anche qualche immagine.

Da uno dei suoi recenti tweet, Hideo Kojima ha dato inizio a un conto alla rovescia che dovrebbe terminare durante la giornata del 29 maggio, dove si vocifera verrà svelato un nuovo trailer o addirittura un gameplay di Death Stranding. Attualmente non sappiamo di cosa possa trattarsi, né quando possa esattamente essere mostrato un possibile contenuto. Intanto online le voci si fanno sempre più vive e da una fonte italiana sembra provenire una possibile data prevista per l’uscita del gioco in questione: 8 novembre 2019. A dare l’annuncio tramite il proprio profilo personale Twitter è stato Antonio Fucito, in arte Tanzen. Come molti sapranno, infatti, Fucito è stato varie volte in Giappone conoscendo di persona Kojima, come si può anche vedere dalla foto del profilo.

Death 8th November Stranding? — Antonio Fucito (@Tanzen) May 28, 2019

Sul web, esattamente sul sito ResetEra, sono poi iniziati a girare vari rumor anche sulla sinossi di Death Stranding. A riportare la sinossi è stato l’utente LifeJumper dichiarando quanto segue “Sam Bridges deve affrontare un mondo brutalmente trasformato dalla Death Stranding. Trasportando i resti del futuro tra le sue mani, Sam intraprenderà un viaggio per riunire pezzo per pezzo tutto ciò che è andato distrutto. Qual è il mistero di Death Stranding? Cosa scoprirà Sam durante il suo cammino? Queste e altre risposte vi aspettano nell’esperienza di gioco capace di definire un nuovo genere”.

Vi ricordiamo che Sam Bridges, interpretato da Norman Reedus, è il protagonista principale del gioco. Attualmente le notizie fornite sono solamente queste: ci toccherà quindi aspettare ancora un po’ prima di avere nuove risposte.

Voi cosa ne pensate di tutto ciò? Attendete con ansia nuove notizie su Death Stranding?