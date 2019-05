Death Stranding: ecco il possibile orario di arrivo del trailer in Italia

Le voci su Death Stranding si fanno sempre più vive. In questa notizia vi riportiamo il possibile orario di arrivo del trailer.

Nel corso della serata di ieri 28 maggio, il canale ufficiale Twitch di PlayStation ha avviato una diretta in modo del tutto inaspettato, incentrata su Death Stranding. Attualmente ancora in corso, nella live è possibile vedere le classiche mani impresse in un liquido nero; protagoniste già in precedenza di alcuni piccoli video teaser pubblicati dallo stesso autore sul suo profilo Twitter.

La diretta di Death Stranding è attualmente ancora attiva, la trovate direttamente da questo indirizzo, ha la funzione principale di conto alla rovescia che dovrebbe terminare nell giornata di oggi, come già annunciato da Hideo Kojima tramite i suoi social. Tramite un suo nuovo post su Twitter lo stesso creatore del gioco ha confermato che l’arrivo del trailer è previsto per il 29 maggio in Europa mentre il 30 maggio per il Giappone. Incrociando i fusi orari possiamo affermare che il countdown tanto atteso terminerà a mezzanotte in Giappone che in Italia equivale alle ore 17:00.

Hold on to your seats, we're getting there with the count down for #DEATHSTRANDING. 5/29 in US and Europe, 5/30 if you're in Japan, which means… Tomorrow is in your hands. pic.twitter.com/m3nNxc6MWK — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) May 29, 2019

Nel post si può anche leggere “Tomorrow is in your hands”, ovvero il domani è nelle tue mani. Sarà un chiaro riferimento alla sinossi che è stata trapelata grazie al preorder del PlayStation Store? Oppure un chiaro riferimento a una demo giocabile già da oggi dall’orario prestabilito?

Le domande come sempre sono più delle risposte. Non ci rimane altro che pazientare ancora un po’, come suggerito anche da alcuni componenti dell software house giapponese, per poter scoprire di più su Death Stranding e su tutto quello che Hideo Kojima ha in mente per tutti noi nella sua nuova IP.

Cosa ne pensate voi? Le 17:00 si avvicinano, siete pronti?