Death Stranding plagiato dalla pubblicità di un profumo brasiliano?

Death Stranding sembra un'opera che segnerà la storia videoludica e che potrebbe diventare fonte di ispirazione per molti: be', lo è già!

I grandi videogame diventano rapidamente fonte di ispirazione per altri creativi. L’evoluzione è sempre dettata dalla creatività altrui che ci spinge a migliorarci. Kojima lo sa bene e spesso le sue opere, Metal Gear in primis, sono state la scintilla che ha accesso l’immaginazione di altri sviluppatori. Ora, pare che sia successo di nuovo, ma in modo un po’ strano. Una pubblicità brasiliana di un profumo pare aver preso (molta) ispirazione da un trailer di Death Stranding nel realizzare una delle proprie scene.

Il confronto è video è stato realizzato da MP1st, come potete vedere nel filmato qui sotto. Il profumo si chiama The Blend ed è prodotto dall’azienda cosmetica brasiliana O Boticário. La sequenza incriminata mette in mostra un’enorme creatura umanoide formata a una sostanza oscura alla quale sono legati vari filamenti, più volte visti nei trailer di Death Stranding. Questa scena specifica proviene dal filmato mostrato al The Game Awards 2017.

La somiglianza tra le due sequenze è innegabile. Per ora non è chiaro se ci sia effettivamente un qualche legame tra il profumo e Death Stranding, ma pare improbabile: la risposta più semplice è che i realizzatori abbiano voluto citare (o addirittura plagiare?) l’opera di Kojima.

La pubblicità completa di The Blend è molto più lunga, in ogni caso, e quella mostrata sopra è solo una scena: potete vedere il filmato della versione completa a questo indirizzo, se siete curiosi.

Vi ricordiamo che Death Stranding sarà rilasciato l’8 novembre 2019 su PlayStation 4. Attualmente non ci sono conferme per l’uscita del gioco su altre piattaforme, anche se i rumor lo vogliono in arrivo su PC dopo un periodo di esclusività temporale.