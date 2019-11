Death Stranding, anche Rick e Morty impegnati nella promozione

Rick e Morty, protagonisti della famosa serie omonima, finiscono nel mondo di Death Stranding in uno spot nato dalla partnership tra Sony e Adult Swim.

Sony è riuscita a coinvolgere attraverso uno spot anche Rick e Morty nella promozione di Death Stranding di Kojima Productions. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Adult Swim, si tratta della fascia di programmazione notturna di Cartoon Network dedicata a un pubblico più maturo.

Nel filmato di una trentina di secondi nonno e nipote si trovano ad attraversare il mondo post apocalittico del gioco con Morty che veste, letteralmente, i panni di Sam, il protagonista del gioco di Hideo Kojima. La scena è tutta incentrata su Rick e Morty che si chiedono quale sia la reale utilità del (povero) Bridge Baby che stanno portando. Il video è accompagnato da un messaggio che possiamo tradurre come: “A mali estremi, estremi rimedi”. E capirete subito il perché.

Rick e Morty sono gli ultimi in ordine di tempo ad aggiungersi alla parata di star, in particolare del mondo del cinema, che in questi giorni stanno contribuendo alla promozione di Death Stranding. Su Twitter è intervenuto nelle ultime ore anche il regista Edgar Wright (Scott Pilgrim vs. the World, Baby Driver) che ha avuto un piccolo cameo nel gioco. Anche il regista di Mad Max Fury Road, George Miller aveva espresso parole di grande apprezzamento per la regia e l’atmosfera del nuovo gioco di Hideo Kojima.

Intanto il game designer continua il tour “Death Stranding Experience” che in questi giorni lo ha visto impegnato anche a Londra con una tappa al Camden Stables Market dove ha potuto incontrare i suoi fan. Promozione a parte, parlando del gioco vero e proprio, abbiamo voluto assegnare un 9 nella nostra recensione che potete anche vedere e ascoltare su YouTube. Death Stranding arriverà nei negozi venerdì 8 novembre.