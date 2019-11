Death Stranding avrà probabilmente un secondo capitolo

Da un intervista rilasciata da Hideo Kojima a Jeuxvideo, il suo nuovo titolo Death Stranding potrebbe avere un secondo capitolo.

La tanto attesa e discussa opera di Kojima Death Stranding ha fatto finalmente capolino sugli scaffali dei negozi lo scorso 8 novembre. Sono state moltissime ad oggi le opinioni del pubblico, chi lo addita al capolavoro e chi ad un “simulatore di corriere” uscito male. Come era da aspettarselo, l’opinione dei giocatori è divisa e contrapposta.

Quello che molti ancora non sanno è che in cantiere Kojima ha in preparazione un Death Stranding 2, ma solo se questo primo capitolo sarà un successo commerciale.

Il game director ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Jeuxvideo che se le persone apprezzeranno Death Stranding, sarà necessario dargli un seguito: “Non posso davvero parlarne … Ma voglio fare qualcosa di veramente grande, in modo simile a quanto feci con Metal Gear. Quando realizzai il seguito di Metal Gear feci alcune cose in modo completamente diverso. Forse qualcun altro creerà giochi simili a questo (Strand Game) e ne tirerà fuori un genere, ma penso di sì, se le persone apprezzeranno Death Stranding, sarà necessario dargli un seguito“.

Come si evince dalle sue stesse parole, il seguito avrà luogo solo ed esclusivamente se il primo capitolo risultasse un successo commerciale e i giocatori lo valutassero positivamente. Kojima sembra avere le idee chiare su come far progredire la serie, ma non può ancora svelare nulla in merito.

Ricordiamo prima di lasciarvi, che Death Stranding è l’esclusiva PS4 uscita lo scorso 8 novembre e può contare sulla partecipazione di moltissimi grandi nomi del mondo del cinema: Mads Mikkelsen, Norman Reedus, Guillermo del Toro, Lindsay Wagner, Léa Seydoux, Margaret Qualley; solo per citarne alcuni.