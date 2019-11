Death Stranding: uscita su Steam ed Epic Games Store

Il publisher 505 Games ha annunciato che la versione PC di Death Stranding sarà disponibile sia su Steam che sull'Epic Games Store.

Dopo anni e anni dal suo annuncio, e altrettanti di estenuante attesa, finalmente Death Stranding è disponibile in tutti i principali mercati mondiali, al momento in esclusiva temporanea per PlayStation 4. Negli ultimi giorni, tra le altre cose, è stato annunciato l’arrivo della versione PC nel corso dell’estate 2020.

Proprio nelle ultime ore, in particolare, il publisher 505 Games ha annunciato che è possibile prenotare la versione PC di Death Stranding, al prezzo di 59.99 Euro. In particolare, 505 Games in collaborazione con Kojima Productions hanno annunciato che la versione PC uscirà contemporaneamente su Steam, il servizio in digital delivery di Valve, ed Epic Games Store.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori dichiarazioni future da parte di Kojima Productions in merito all’uscita della versione PC, che siamo certi non tarderanno a venire.

Ricordiamo che Death Stranding ci metterà nei panni di Norman Reedus (l’attore che ha già prestato il suo volto nella famosa serie di The Walking Dead), in un futuro immediato e distopico in cui il pianeta terra è stato devastato da misteriose esplosioni che hanno innescato una serie di eventi sovrannaturali. E voi, giocherete Death Stranding su PlayStation 4 o su PC? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!