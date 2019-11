Death Stranding: Sony sta spedendo strane valigette agli Influencer

Ci siamo quasi, l’attesa per Death Stranding sta per giungere finalmente al termine. Il nuovo videogioco fantascientifico dai tratti horror ideato da Hideo Kojima ha fatto parlare tantissimo di sé durante l’arco dello sviluppo. Durante gli ultimi 2 anni gli appassionati hanno cercato di scovare tutti i misteri emersi dal marketing del gioco, ma ciò che sta accadendo ad alcuni influencer americani in queste ore va ben oltre il curioso.

A diversi YouTuber, attori e doppiatori del settore sono state inviate da parte di Sony alcune strane valigette brandizzate Death Stranding per festeggiare l’uscita del gioco. Il gioco sviluppato da Kojima Production è incentrato su misteriosi indizi e i trailer di Death Stranding hanno sfidato i giocatori nel mettere insieme alcuni pezzi del puzzle per scoprire sempre di più sul gioco, sulla sua storia e sul protagonista Sam.

Okay, so, @PlayStation @KojiPro2015_EN sent me this giant case that looks just like the ones in #DeathStranding… but it’s locked, and I have no idea how to open it. Will be sharing the process of figuring this out on my Instagram stories. IT’S SO COOL. https://t.co/MTIouEBVoa pic.twitter.com/MQYuqE8wYW

— Alanah Pearce (@Charalanahzard) November 5, 2019