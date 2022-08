Nel corso delle ultime ore, il profilo Twitter di PC Game Pass (ovvero Xbox Game Pass per computer) si è aggiornato, con una nuova foto profilo che potrebbe aver svelato quale sarà uno dei prossimi giochi in dirittura d’arrivo sul servizio. E non si tratterebbe di un gioco indie o di un’esclusiva Microsoft, bensì di Death Stranding.

Su Death Stranding si è scritto tanto, forse anche troppo. Il gioco è la prima opera di Hideo Kojima da sviluppatore slegato da Konami, il primo titolo originale dopo una vita passata su Metal Gear Solid. La sua versione originale ha debuttato nel 2019 su PlayStation 4, per poi arrivare su PC. Successivamente, nel 2021, Kojima Productions ha lanciato una speciale versione, chiamata Director’s Cut, che include una serie di nuovi contenuti e un radicale cambio nel gameplay (comunque opzionale), con un lancio avvenuto su PS5 prima e successivamente su PC. Ora, secondo alcuni utenti, ci sono ottime possibilità che il gioco possa arrivare proprio sul servizio di Microsoft.

L’immagine del profilo di Twitter, d’altronde, parla abbastanza chiaro. Seppur poco visibile a causa della scritta del brand, l’America di Death Stranding è decisamente ben in vista. Un indizio che ovviamente non conferma ufficialmente l’arrivo del gioco sul PC Game Pass, ma le possibilità ci sono, soprattutto considerato che Hideo Kojima ha appena finito di montare un nuovo trailer, che potrebbe essere mostrato proprio alla Gamescom 2022, dove Xbox sarà presente. E forse il nuovo filmato potrebbe proprio servire per annunciare la versione PC del titolo nel servizio del colosso di Redmond.

sometimes we just like a good landscape picture #NewProfilePic — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) August 16, 2022

Chiaramente, almeno per ora, ci troviamo davanti a una speculazione. L’Opening Night Live della fiera tedesca potrebbe però essere il momento perfetto per un annuncio del genere. Per scoprire la verità sarà necessario attendere poco meno di una settimana: la kermesse teutonica partirà infatti il 23 agosto 2022. Riuscirete ad avere pazienza?