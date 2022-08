Alla fine è tutto vero: dopo averlo anticipato con una serie di teaser tramite Twitter, Death Stranding approderà su Xbox Game Pass per PC. Il servizio Microsoft, che nel corso degli ultimi mesi è stato rinominato PC Game Pass (probabilmente per non creare confusione nella mente dei giocatori meno avvezzi al mercato dei videogiochi), accoglie oggi il gioco di Hideo Kojima, il primo dopo la separazione da Konami.

L’annuncio è arrivato nel corso della giornata odierna. Ad approdare su PC Game Pass non è però la versione Director’s Cut di Death Stranding, bensì la versione base, che ha già debuttato su Steam ed Epic Games Store nel corso del 2021. La versione base mantiene inalterata l’esperienza di gameplay, a differenza della Director’s Cut, che ha introdotto una serie di novità opzionali per facilitare la missione del protagonista, ovvero quella di riconnettere l’America trasportando farmaci, cibo e generi di prima necessità per poi inserire nella rete chirale le varie location.

Chiaramente, essendo Sony la detentrice dei diritti sull’IP, il gioco non è disponibile su console Xbox. Su PC l’approdo nel servizio Microsoft è dovuto alla partnership di Kojima Productions con 505 Games, distributore e publisher italiano che si è occupato della conversione del gioco sia della versione base che della Director’s Cut. Almeno per ora, dunque, il titolo resta un’esclusiva console Sony e lo scenario cambierà solamente se il colosso nipponico deciderà di cedere i diritti sul brand al team di sviluppo fondato da Hideo Kojima.

Lanciato originariamente nel 2019 per PS4, Death Stranding racconta la storia di un’America irriconoscibile dopo il fenomeno omonimo. L’avventura è stata realizzata da Hideo Kojima, che ha chiamato una serie di attori e registi di grande calibro come Norman Reedus, Mads Mikkelsen e Guillermo del Toro per prendere parte alla lavorazione. Attualmente il game designer è al lavoro su un nuovo videogioco in collaborazione con Xbox Game Studios, di cui però non conosciamo ancora i dettagli.