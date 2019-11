Death Stranding: il nuovo trailer dove ogni personaggio è Hideo Kojima

Su YouTube è apparso un nuovo esilarante trailer di Death Stranding nel quale ogni personaggio ha le fattezze facciali proprio di Hideo Kojima.

L’attesa per Death Stranding è ufficialmente finita. Da oggi i videogiocatori di tutto il mondo potranno finalmente accompagnare Sam durante la traversata che dovrà compiere per riconnettere l’umanità. Nel frattempo però abbiamo avuto tutto il tempo per gustarci ogni singolo trailer rilasciato da Kojima Production durante la campagna di marketing, ma quello che stiamo per proporvi quest’oggi ha un qualcosa di unico e speciale.

Il canale YouTube iFake ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo video che riprende un pò tutti i vecchi trailer di Death Stranding inserendoci una chicca particolare. Attraverso la tecnica del deepfake, tutti i personaggi del gioco hanno le fattezze facciali proprio del padre della sua nuova opera, Hideo Kojima.

Il nuovo videogioco fantascientifico dai tratti horror ideato da Hideo Kojima, ha fatto parlare molto di sé nel periodo di sviluppo, e siamo sicuri che le argomentazioni che solleverà il gioco ora che è uscito sul mercato saranno altrettanto numerose. Nel frattempo potete trovare la nostra recensione del titolo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che oltre alla versione PlayStation 4, è stato annunciato che Death Stranding arriverà anche su PC nel corso dell’estate 2020. Il titolo sarà il primo videogioco mosso dal motore Decima Engine a sbarcare al di fuori dell’ecosistema PlayStation. Avete visto l’esilarante trailer? Diteci cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.