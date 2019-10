Death Stranding: ecco il nuovo trailer promozionale

Death Stranding è sempre più vicino e ora si mostra in un nuovo bellissimo trailer promozionale, in attesa dell'uscita su PlayStation 4.

Death Stranding è oggettivamente un gioco elaborato e, per quanto mostrato fino a questo momento, abbastanza misterioso. Trailer dopo trailer abbiamo però potuto farci un’idea di quello che ci aspetta e questo nuovo filmato promozionale chiamato “The Drop” ci aiuta a scavare ancora più in profondità su quello che dovremo fare.

Il video mostra il protagonista, Sam, che deve cercare di riconnettere ciò che rimane della società. Per farlo, dovrà viaggiare per gli Stati Uniti, trasportando un importante carico da difendere. Delle figure ammantate di giallo, come già visto in precedenti trailer, cercano di aggredire Sam per derubarlo.

Tramite un precedente filmato di gameplay abbiamo potuto vedere che il sistema di trasporto degli oggetti sarà molto importante: avremo un carico massimo trasportabile che influenzerà anche la nostra mobilità, dovremo anche fare attenzione al nostro equipaggiamento, come ad esempio le scarpe che si rovineranno.

Death Stranding è già in fase gold, dalla fine di settembre, quindi il gioco non subirà alcun ritardo. Sappiamo inoltre che potremo sentire BB, il neonato trasportato da Sam, parlarci tramite il controller. Diteci, cosa ne pensate di Death Stranding? Il gioco vi sta incuriosendo, oppure avete ancora molti dubbi a riguardo?