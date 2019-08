Death Stranding: svelato il trailer “segreto” tramite un leak

Death Stranding è sempre più vicino e ora possiamo vedere il nuovo trailer tanto chiacchierato negli ultimi giorni: eccolo a voi.

Ogni giorno ci ritroviamo a parlare di quelli che sono i “giochi più attesi” dei prossimi mesi e Death Stranding è uno dei più presenti e chiacchierati. Ancora non si sa molto di questo titolo e, come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale, è proprio questo alone di mistero e la “semplice” presenza della scritta A Hideo Kojima game a rendere l’opera tanto desiderata.

Tutti noi, però, vorremmo scoprire qualcosa di più sul gioco. Tramite la Gamescom 2019 abbiamo potuto ammirare ben tre trailer, uno dedicato a Mama (Margaret Qualley), un secondo a Die-Hardman (Tommie Earl Jenkins) e infine un terzo dedicato al gameplay. A questi, però, si aggiungeva un quarto trailer “segreto”, ovvero svelato a porte chiuse a poche persone, chiamato Briefing. Ora, è emerso un video off screen di tale trailer: come potete vedere qui sotto, purtroppo, la qualità non è alta.

In verità, avevamo già parlato di questo trailer tramite una nostra anteprima: in quel momento, però, non avevamo ancora a disposizione un video da mostrarvi. Il filmato rimane comunque in parte criptico e nel nostro articolo abbiamo cercato di trarre qualche conclusione, collegando le poche informazioni emerse di mese in mese.

Vi ricordiamo che Death Stranding sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2019 su PlayStation 4. Ancora adesso ci sono alcuni dubbi sull’effettiva esclusività dell’opera. Alla Gamescom 2019 un manifesto riportava la scritta “Only on PlayStation”, ma il gioco non è presenta nella lista delle esclusive della console giapponese. Qual è la verità? In attesa di una risposta, speriamo che Sony pubblichi la versione ufficiale del trailer in buon qualità ben presto.