Death Stranding: pubblicato il trailer della stampa

Nel corso della giornata di oggi è stato pubblicato un trailer della stampa internazionale per Death Stranding, che mette in risalto i perfect score ricevuti.

Sempre meno giorni ci separano dall’attesissimo lancio di Death Stranding, l’ultima fatica del celebre game designer Hideo Kojima, in uscita il prossimo 8 novembre al momento in esclusiva per PlayStation 4, nonostante sia previsto anche un lancio della versione PC per i primi mesi del 2020, presumibilmente in estate.

Proprio nel corso della giornata di oggi, è stato pubblicato un nuovo, brevissimo video di Death Stranding che mette in mostra i voti ricevuti e alcune citazioni da parte dei portali più importanti della critica estera, andando a sottolineare in particolare i perfect score guadagnati, oltre che alcune brevi sequenze inedite di gameplay. Vi lasciamo dunque al trailer in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Attendiamo quindi con impazienza il lancio del controverso titolo di Hideo Kojima, fissato per questo venerdì, che inevitabilmente dividerà i giocatori tra entusiasti o meno, senza vie di mezzo. Vi ricordiamo che, in occasione dell’uscita di Death Stranding, PlayStation terrà una diretta il 7 novembre, diretta dal celebre giornalista e conduttore Geoff Keighley e con la presenza di Hideo Kojima, oltre che alcuni attori presenti all’interno del gioco, nonostante non siano stati ancora ufficializzati i nomi presenti.

Ci sarà quindi il protagonista del gioco, Norman Reedus, o Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley, o ancora Lindsay Wagner? Non ci rimane che scoprirlo tra due giorni!