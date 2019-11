Death Stranding: in arrivo un update dedicato alle richieste dei giocatori

Death Stranding è disponibile da inizio mese e oramai moltissimi giocatori sono rimasti affascinati dall’opera di Hideo Kojima. Abbiamo detto molto sul gioco, sulla storia e sul suo finale, e innegabilmente si tratta di un videogioco unico, che vive molto della sua atmosfera e unicità. Al pari di ogni videogame, però, ha problemi molto semplici e comuni che vanno risolti con update e patch. Ora, Kojima Productions ha confermato l’arrivo di un nuovo update dedicato alle richieste del pubblico.

Più precisamente, l’update di Death Stranding arriverà a metà dicembre e permetterà di aumentare la grandezza del testo e di eliminare singoli veicoli. Probabilmente arriveranno altre modifiche, ma per ora non è dato sapere cos’altro include l’aggiornamento. Una richiesta comune è anche un miglioramento dell’interazione con gli amici della lista amici: sarà introdotta?

Good news! We are working on another update to address the most common requests from players such as the ability to increase text size or dispose of individual vehicles.

The update is set for around mid-December. We appreciate all your thoughtful feedback!#DeathStranding pic.twitter.com/LFO0V7PWuT

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) November 27, 2019