Death Stranding, utenti regalano il gioco a chi non può comprarlo

Su Reddit degli utenti regalano Death Stranding a chi non può permetterselo. Hideo Kojima ha fatto centro e il suo messaggio è stato recepito!

Durante il lancio di Death Stranding, da oggi sugli scaffali, Hideo Kojima non ha nascosto la mission del gioco, nonché il suo più grande obiettivo: connettere le persone, trasmettendo un messaggio positivo e di speranza.

Più volte il game director ha sottolineato l’importanza dei legami tra le persone e dello stringere connessioni per superare l’isolamento. Durante una precedente intervista, Kojima si augurava che la sua opera potesse generare una profonda riflessione nei giocatori: “Ci si riferisce talvolta all’isolamento come un trend del mondo di oggi. Anche online. Uno dei temi di Death Stranding è il connettersi. Desidero che le persone pensino al mondo una volta che hanno giocato al titolo, non solamente all’esperienza di gioco in sé. A ciò che significa connettere o isolare. Certamente resta solo un gioco. E voglio che vi godiate il titolo. Ma dopo il gioco, vorrei che le persone si guardassero intorno, aprissero gli occhi e dicessero ‘Oh, quello potrebbe significare forse questo o quello’. Spero mostri delle conseguenze“.

Ebbene, moltissimi giocatori hanno deciso di prendere alla lettera le parole di Kojima e di compiere un gesto concreto, che si allarga ben oltre il videogioco e tocca anche la vita reale.

Un utente Reddit, RamonesRazor, ha deciso di voler regalare una copia di Death Stranding a qualcuno che non poteva permettersi l’acquisto. Ovviamente, il messaggio ha in breve tempo attirato l’attenzione della community, spingendo altri giocatori a compiere lo stesso gesto costruendo, come desiderato da Kojima, un collegamento e supporto anche nel mondo che noi tutti viviamo. Il tutto è arrivato persino all’attenzione dell’attore Tommie Earl Jenkins, Die-Hardman in Death Stranding, che ha segnalato l’iniziativa con un Tweet.

Hideo Kojima non può far altro che sentirsi soddisfatto del gesto di questi videogiocatori!