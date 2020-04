Death Stranding, ecco come apparirebbe il gioco in VR

Death Stranding è l’ultimo prodotto creato da Kojima Production che dimostra cosa è capace di creare il motore grafico Decima Engine, sviluppato dai creatori di Horizon Zero Dawn, Guerilla Games. Ma cosa accadrebbe se il titolo venisse progettato in versione VR? Un mondo variegato come quello di Death Stranding sarebbe davvero interessante da ammirare attraverso la realtà virtuale, ed è per questo che un modder chiamato KingCeryn, ha ben pensato di ricreare parti del gioco in VR utilizzando il motore Unity.

La tech demo VR di Unity si mostra assolutamente affascinante, e per ricreare fedelmente i paesaggi e i personaggi, il modder ha utilizzato modelli poligonali e texture del titolo originale. Oltretutto si tratta del lavoro di una singola persona, per cui qualitativamente non c’è da aspettarsi la stessa cura e raffinatezza che riuscirebbe a realizzare un team di sviluppo più ampio, nè la demo aveva lo scopo di risultare migliore del Death Stranding originale.

Tenendo contro del fatto che Death Stranding non supporta e non è nato per essere giocato con un visore, la tech demo ci offre la possibilità di realizzare come il titolo apparirebbe in VR. Stando a quanto dichiarato da KingCeryn, inoltre, la demo presenta una mappa completa, biomi, eventi e nemici, oltre che veicoli e missioni principali del gioco per PS4, che è stato ricreato in tutto e per tutto simile e fedele all’originale.

Tuttavia, il modder ha annunciato di non voler rendere pubblica la mod, dichiarando che il gioco non è inteso al commercio e che tutti i diritti del gioco appartengono eslcusivamente a Kojima Productions. Nonostante questo, coloro che hanno apprezzato il capolavoro di Hideo Kojima hanno iniziato a desiderare un porting reale del gioco alla realtà aumentata. Chissà, magari Kojima realizzerà davvero i desideri dei suoi fan e sorprenderà tutti con un versione VR, ma sopratutto, staremo a vedere cosa combineranno altri modder una volta che il gioco sarà uscito per PC.