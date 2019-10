Death Stranding World Tour, annunciati gli eventi dedicati all’esclusiva PlayStation 4

Annunciato il Death Stranding World Tour, una serie di appuntamenti atti a promuovere l'uscita della nuova esclusiva PlayStation 4.

Death Stranding, nuova opera dal celebre game designer Hideo Kojima, arriverà nei negozi e negli store online il prossimo 8 novembre. Avvicinandoci sempre di più all’uscita del gioco era in qualche modo lecito aspettarsi un evento di qualche tipo, dedicato alla stampa e/o alla community. Come da programma Kojima Production non si smentisce, ed annuncia quindi il Death Stranding World Tour.

Si tratta di una serie di eventi che avranno luogo in alcune delle città più importanti al mondo, in ordine: Londra, Berlino, New York, San Francisco, Tokyo, Osaka, Singapore, Taipei e Seoul, anche se la prima data utile è il 30 ottobre a Parigi. Come Kojima insegna, il programma di questi eventi è totalmente ignoto, e anche per questo motivo c’è molto voglia di scoprire cosa il publisher e il team di sviluppo avranno in serbo per i milioni di appassionati sparsi per tutto il globo.

DEATH STRANDING World Tour! Paris, London, Berlin, NY, SF, Tokyo, Osaka, Singapore, Taipei, and Seoul!

Let’s have everyone get connected together👍🌈🦀☔️🐟🐋🐬💀👶✋🤩 pic.twitter.com/tnCR4niqPs — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 9, 2019

Non avendo a disposizione ulteriori informazioni, non possiamo far altro che attendere con trepidazione questi appuntamenti, consci del fatto che probabilmente uno dei topic sarà sicuramente il trailer di lancio del gioco.

