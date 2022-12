Il 2023 vedrà il lancio di Redfall, una nuova interessante IP sviluppata dal talentuoso team di Arkane. Parliamo di uno degli studi di sviluppo più attivi che ci siano sulla piazza, nonché autori dell’acclamata serie di Dishonored. Ora, in attesa di poter mettere le mani su nuovi progetti di questi ragazzi, sembra che un noto doppiatore si sia fatto scappare alcuni indizi su un possibile sequel di Deathloop.

Il tutto nasce qualche giorno fa, quando all’interno di una live speciale del canale YouTube Streamily, il cast di doppiaggio di Deathloop ha parlato un po’ di quella che è stata l’esperienza nel dare voce ai personaggi principali del gioco. Ovviamente, a presenziare nella live c’erano i due doppiatori principali del gioco Arkane, Jason Kelley, che ha dato la voce a Colt e Ozioma Akagha, la voce di Julianna.

Quel che sta attirando le attenzioni dei fan in queste ore, sono alcune dichiarazioni uscite dalla bocca di Kelley, il quale potrebbe essersi lasciato sfuggire un’informazione relativa al futuro di Deathloop. Il doppiatore, a un certo punto della chiacchierata, ha fatto intuire che la coppia sta lavorando a un progetto in sviluppo presso Arkane Lyon relativo a Deathloop, il quale non è ancora stato annunciato, ma non solo.

Il tutto è nato da una domanda fatta da un utente in chat, il quale chiedeva a Kelley come era andata l’audizione per prendere il ruolo di Colt in Deathloop. Dopo aver risposto che molte volte i doppiatori vengono assunti per lavorare a progetti con nomi in codice, Kelley ha fatto un piccolo passo indietro chiedendosi se avesse detto o meno un qualcosa che non avrebbe dovuto dire. Insomma, dichiarazioni alquanto buffe che potrebbero anticipare che nei pensieri di Arkane le avventure di Colt e Juliana siano tutt’altro che terminate.

