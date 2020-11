Deathloop: annunciata la data di uscita dell’esclusiva temporale PS5

Fin da quando si è mostrato per la prima volta, Deathloop è apparso come la prossima grande opera di Arkane Studios. I creatori di Dishonored e Prey hanno deciso di rimanere sul genere in prima persona, ma cambiando completamente mood, proponendo allo stesso tempo anche una nuova visione di gioco che già appare molto interessante. Poco dopo, il nuovo titolo di Arkane si è ripresentato confermando di essere una delle esclusive temporali per PS5.

Atteso per la finestra di lancio della console next gen di Sony, Deathloop è stato rimandato poco dopo. Ora il nuovo gioco di Arkane Studios ha nuvoamente una data di lancio, ovvero il prossimo 21 maggio 2021. Ci sarà ancora un bel po’ da attendere quindi per gli amanti delle produzioni dei creatori di Dishonored e Prey. Insieme alla versione standard del gioco, è stata annunciata anche una digital deluxe e dei bonus relativi al pre-ordine del gioco.

Deathloop è uno sparatutto in prima persona sviluppato dai ragazzi di Arkane Lyon. Nel titolo next gen, due assassini si ritrovano intrappolati in un misterioso timeloop sull’isola di Blackreef e a quanto pare sono condannati a ripetere lo stesso giorno per l’eternità. Entrambi i personaggi sono spinti a fare tutto il necessario affinché possano scoprire i misteri dell’isola e spezzare definitivamente il loop nel quale sono bloccati.

Dopo l’acquisizione degli studi sotto Bethesda da parte di Microsoft, c’era il rischio che Deathloop perdesse l’esclusività temporale su PS5. Questo però non accadrà, dato che gli accordi tra Bethesda e Sony verrannoi rispettati; così Deathloop uscirà il prossimo 21 maggio su PlayStation 5 e PC. Cosa ne pensate della nuova data di lancio del nuovo gioco targato Arkane?