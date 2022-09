Il lancio di Deathloop in esclusiva PlayStation aveva fatto abbastanza discutere. Non tanto per la mossa in sé da parte di Sony, ma perché il tutto è avvenuto in concomitanza con l’annuncio dell’acquisizione di Bethesda e tutti i suoi studi interni da parte di Microsoft. Ora però, dopo all’incirca un anno dal lancio originale del tiolo Arkane, possiamo finalmente conoscere quale sarà il destino del particolare FPS coi loop anche sulle piattaforme e servizi Xbox.

Ebbene sì, Deathloop sta finalmente per uscire anche su Xbox, ed essendo un titolo sviluppato da Arkane Studio debutterà fin dal day one anche all’interno di Xbox Game Pass. L’annuncio ufficiale è arrivato qualche istante fa durante la conferenza digitale di Xbox al Tokyo Game Show 2022, dove il team ha impacchettato un nuovo trailer che ci svela oltre alla data di lancio del gioco su Xbox, anche una serie di novità.

Deathloop uscirà su Xbox Series X|S il prossimo 20 settembre, e come già anticipato, sarà disponibile dal day one anche all’interno del catalogo di Xbox Game Pass sia su console che su PC e in cloud. Il gioco arriva su piattaforme Xbox insieme a tutte le migliore già apportate nel periodo post-lancio originale, come per esempio una serie di impostazioni per l’accessibilità e la photo mode. Oltre a questo, verrà rilasciato anche l’aggiornamento gratuito Golden Loop che includerà una nuova arma, nuovi tipi di nemici, un nuovo finale esteso e molto altro ancora.

Ci siamo quindi: mancano pochi giorni e finalmente anche i possessori di console Xbox Series X|S potranno entrare nel fantastico mondo di Deathloop. Ricordiamo che il lancio su Xbox è atteso per il prossimo 20 settembre 2022, e che il titolo targato Arkane Studios sarà disponibile fin da subito anche nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass su console, PC e Cloud.