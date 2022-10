Molti fan delle due serie erano già riusciti a unire i puntini e gli indizi sparsi da Arkane ma, adesso, la conferma arriva direttamente dagli sviluppatori: Deathloop e Dishonored sono ambientati nello stesso universo. Gli easter egg lasciati dallo studio sono molti ma Arkane ha deciso di ufficializzare attraverso le parole di uno dei principali addetti ai lavori dell’ultimo titolo, in arrivo anche su Xbox Game Pass.

La conferma, infatti, è stata affidata a Dinga Bakaba, Game Director di Deathloop che lavora nella sede francese di Arkane a Lione. Accompagnato da Harvey Smith che, invece, ha lavorato su Dishonored e sull’imminente Redfall per Arkane Austin, lo sviluppatore ha svelato dettagli su questa teoria durante il podcast Xbox di Major Nelson. Dopo aver terminato Death of the Outsider, infatti, gli sviluppatori hanno deciso di sviluppare una storia collegata nello stesso universo e con un grande potenziale narrativo.

Da questa, ovviamente, è nato Deathloop (che potete acquistare su Amazon). Il titolo, quindi, nasce come uno dei possibili futuri che si diramano dal finale di Death of the Outsider. Gli indizi sono molteplici e vanno da elementi più evidenti come la madrepatria che, in realtà, non è altro che Tyvia, fino a easter egg più difficili da trovare. Bakaba e Smith parlano di canzoni non facili da trovare, loghi sulle armi e molto altro.

Tutto questo è favorito dalla natura non lineare di Deathloop. Non tutti i giocatori, infatti, vivono l’esperienza di gioco allo stesso modo e, in molti casi, le run del titolo sono piuttosto varie. Per questo motivo, gli sviluppatori si sono divertiti nel nascondere i dettagli di questa parentela all’interno del gioco. Non è chiaro se questo annuncio sia o meno legato ad un prossimo crossover ufficiale o nuovo titolo ambientato in questo stesso universo, tuttavia, la notizia spingerà molti appassionati a cercare tutti i legami tra i due giochi.