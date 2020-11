Deathloop e Dualsense, nuove informazioni sull’implementazione

Ormai PS5 è uscita in tutto il mondo e tantissimi appassionati dopo il 19 Novembre si sono riversati in rete per esprimere la loro gioia nei confronti del nuovo controller di Sony, il Dualsense. Al momento i titoli che ne fanno uso in modo egregio sono davvero pochi, ma pian piano si aggiungeranno ad essi anche altri. Tra di questi troviamo Deathloop il nuovo shooter di Arkane Studios che promette davvero scintille nell’implementazione di tutte le feature dedicate al nuovo controller della nuova ammiraglia di Sony.

Proprio oggi sono state rilasciate nuove informazioni sul Playstation Blog nel quale ancora una volta viene confermata la data di uscita per il prossimo 21 Maggio e in più ci vengono date tantissime informazioni sull’implementazione del feedback aptico e dei trigger adattivi del Dualsense. Intrappolati all’interno di un loop temporale, dovremo trovare il modo di uscirne e toccherà a noi capire quale sarà il migliore. L’isola di Blackreef è caotica e ogni abitante sarà assetato del tuo sangue e vorrà ucciderti.

Di conseguenza il nostro arsenale sarà fondamentale per la riuscita della nostra missione. Con le armi dinamiche di Deathloop, ogni arma sarà unica nelle tue mani. Dal modo in cui spara o oscilla, al modo in cui si ricarica o si connette con il suo bersaglio, sentirai la differenza attraverso il controller di PS5. Il PT-6 Spiker mostrato anche grazie ad una GIF presente nella pagina del blog, ci da un piccolo esempio di quello che potremo aspettarci . Questa pistola per silenziata è un’opera d’arte brutale e, con il sistema di armi dinamico, riusciremo a sentire ogni chiodo cadere nel caricatore ogni volta che ricaricheremo l’arma.

Potremo sentire la resistenza del grilletto adattivo mentre teniamo premuto per allineare il tiro e il rinculo e la scarica immediati quando spareremo. Oltre alle armi, in Deathloop sarà anche possibile sentire i nostri movimenti attraverso il sistema di feedback aptico presente su tutta la superficie del Dualsense. Ogni tipo di movimento sarà infatti riprodotto sulle nostre mani in maniera completamente diversa, facendoci raggiungere nuovi livelli di immersione, mai visti prima. Voi cosa ne pensate del titolo di Arkane? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!