Deathloop, ecco i requisiti PC che faranno tremare le vostre schede video

Sembra proprio che l’ultima esclusiva temporale per PS5 non sfrutterà a pieno solo la nuova console di casa Playstation, ma anche i PC verranno spremuti per bene. Deathloop ormai lo abbiamo visto in più modi, abbiamo assistito a gameplay lunghi, trailer che ne spiegavano le feature più interessanti e dai primi hands-on abbiamo anche potuto vedere che il titolo sfrutterà a pieno tutte le caratteristiche del Dualsense di PS5. La cosa che però da pochi minuti è sulla bocca di tutti sono i requisiti che vengono richiesti dal titolo per giocarlo in modo perfetto.

Ovviamente come sempre vi ricordiamo che al momento il mercato delle schede video (e non solo) sembra quasi fermo. I prezzi sono saliti alle stelle, GPU in mano a scalpers vari. Insomma la situazione non è rosea per tutti i giocatori che avrebbero voglia di cambiare scheda video ma che si trovano impossibilitati a farlo non per loro colpa. Soprattutto se pensiamo ai nuovi titoli in uscita che mirano ad utilizzare la nuova serie 3000 di schede Nvidia e non solo.

Vediamo ora insieme quali sono i requisiti di Deathloop per PC:

Requisiti Minimi

OS : 64 bit Windows 10 version 1909 or higher

Processore: Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz o AMD Ryzen 5 1600

RAM: 12 GB

GPU : Nvidia GTX 1060 (6GB) o AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX : Version 12

Archiviazione: 30 GB (HDD)

Requisiti Consigliati

OS : 64 bit Windows 10 version 1909 or higher

Processore: Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz or AMD Ryzen 7 2700X

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia RTX 2060 (6GB) or AMD Radeon RX 5700 (8GB)

DirectX : Version 12

Archiviazione: 30 GB (SSD)

Per giocare invece ad Ultra con prestazioni che vanno intorno ai 60FPS con una risoluzione in 4K, viene richiesta una delle schede più bramate dell’ultimo anno. Per raggiungere queste prestazioni avremo infatti bisogno di una 3080 unita ad un processore Intel di decima generazione. Ovviamente vi consigliamo di acquistare il titolo in base alle vostre configurazioni e liberare un po’ di spazio sui vosti Hard Disk o SSD(acquistatene uno a buon prezzo).