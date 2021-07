Deathloop: ecco quando terminerà l’esclusività PS5

Da quando fu annunciato l’anno scorso durate l’evento playStation Experience, abbiamo scoperto con grande sorpresa che Deathloop sarebbe stata un’esclusiva PlayStation 5. La cosa ha scosso molti, soprattutto perchè si credeva che tutti i titoli Bethesda in arrivo in futuro sarebbero diventati esclusivi Xbox da quando la compagnia è stata acquistata da Microsoft. Il nuovo titolo di Arkane, insieme a Ghostwire Tokyo di Tango Gameworks, però, usciranno prima su console Sony, e solo dopo un periodo di tempo di esclusività potranno debuttare anche sulle altre piattaforme.

Durante lo State of Play andato in onda ieri sera abbiamo avuto l’occasione di vedere nuovamente in azione Deathloop. Nei nove minuti di gameplay l’esclusiva temporale PlayStation 5 si è mostrata più in forma che mai. Ma sono state mostrate anche alcune informazioni passate nettamente in sordina tra gli appassionati, e tra queste possiamo trovare la conferma della durata del periodo di esclusività che il gioco di prossima uscita avrà sulla console Sony.

Il tutto è stato mostrato nella schermata finale della presentazione, dove è possibile scorgere un dicitura che conferma l’esclusività di Deathloop fino al prossimo 14 settembre 2022. Questo non significa che abbiamo una data ufficiale per quanto riguarda la versione Xbox Series X|S del gioco, ma almeno adesso abbiamo nettamente più chiare le idee riguardo a quanto tempo il titolo Bethesda sarà un prodotto esclusivo PS5.

L’esclusività durerà esattamente un anno, e molto probabilmente anche Ghostwire Tokyo, quando uscirà, subirà un destino identico a quello di Deathloop, essendo anch’esso un titolo targato Bethesda. Al momento questa è l’unica informazione aggiuntiva in più sul lancio extra PlayStation del nuovo titolo Arkane, il quale, vi ricordiamo, uscirà su PlayStation 5 il prossimo 14 settembre 2021.