Deathloop ha il panino più realistico di sempre in un videogioco

Oltre alla qualità del gioco, come vi abbiamo testimoniato nella nostra recensione, Arkane Studios ha curato anche un altro aspetto di Deathloop. Ovvero quello culinario. No, non siamo impazziti: come riportato su Twitter, infatti, il nuovo gioco dello studio che ci ha regalato le saghe di Dishonored e Prey si è concentrata tantissimo sull’impianto globale dell’illuminazione, così curato che fa risplendere anche del semplice cibo che è possibile trovare nelle varie location che fanno da sfondo all’avventura di Colt.

Deathloop, come tutti voi ben saprete, è un gioco ambientato nell’Isola di Blackreef, dove un gruppo di Eternalisti è dedito alla bella vita, sempre circondato da alcool e feste. Naturale dunque che nella location si possa incontrare anche del cibo, come un delizioso sandwich. Lo stesso delizioso panino che potete vedere poco più in basso e come è possibile notare, al di là della qualità del rendering, la maionese è illuminata con luci dinamiche. Incredibile, vero?

Il cibo nei videogiochi non è solo esclusivo di Deathloop. Sempre molte più software house si concentrano su questo aspetto. Nel 2015 ad esempio toccò a Final Fantasy 16: il gioco di casa Square Enix fece molto scalpore quando vennero divulgate le prime foto delle pietanze, con un look assolutamente realistico. Oggi, anche grazie all’introduzione del ray tracing e di nuove feature per gestire l’illuminazione, i cibo rispecchia sempre di più le loro controparti reali, anche nei piccoli dettagli che erano assenti per limitazioni tecnologiche nel corso delle precedenti generazioni.

deathloop has an insanely high quality render of a sandwich theres dynamic lighting on the mayonnaise pic.twitter.com/5oF1GK1GMN — CircleToonsHD (@CircleToonsHD) September 15, 2021

Siamo abbastanza certi che il sandwich di Deathloop vi abbia messo appetito. Prima però di correre a farvene uno, vogliamo ricordati che il nuovo gioco di Bethesda è al momento esclusiva PlayStation 5 e PC. Nel corso del 2022 potrebbe comunque approdare su console Xbox e (visto che oramai Arkane fa parte della scuderia di first party di Microsoft) anche su Xbox Game Pass.