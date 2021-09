Deathloop ha un easter egg dedicato a un famoso film di Christopher Nolan

Il blog ufficiale di PlayStation ha svelato l’estetica di Colt e Julianna, due dei protagonisti di Deathloop, il nuovo videogioco di Arkane che arriverà tra pochi giorni su PS5 e PC. In particolare, il personaggio di Colt avrebbe dei dettagli che sono stati ripresi da un famoso film del regista Christopher Nolan.

Se siete appassionati di paradossi temporali e loop, gradirete sicuramente questo easter egg dedicato a uno dei registi che fa delle narrazioni non lineari e dei paradossi temporali i suoi marchi di fabbrica. Christopher Nolan infatti, prima di salire alla ribalta per pellicole ben più famose come la trilogia di Batman o Inception, diresse Memento, un film in cui il protagonista è affetto da una grave amnesia e si tatua continuamente informazioni sul suo corpo per ricordarsi quello che gli sta succedendo.

Deathloop è un videogioco che si basa tutto su un loop temporale in un’ambientazione stile film di spionaggio degli anni ’60. Gli sviluppatori di Arkane hanno deciso di applicare stili e materiali tipici di quel periodo storico anche alle skin dei personaggi: “Abbiamo raccolto centinaia di referenze e studiato personalità importanti del mondo della moda. L’abbigliamento di Courrèges, i colori vivaci di Pierre Cardin, le acconciature peculiari di Vidal Sassoon e molti, molti altri. Abbiamo sviluppato alcuni generi di materiali tipici degli anni ’60, come il glitterato che si può vedere su alcune armi e personaggi, o la plastica traslucida di alcune delle sculture presenti sull’isola.” Tuttavia, Arkane si è presa anche qualche licenza poetica lontana dagli anni ’60, come nel caso di una skin di Colt dedicata proprio a Memento, visibile nell’immagine in basso.

“Riguardo alle skin di Colt, le abbiamo progettate per una serie di stati d’animo. Dall’assassino super elegante nel suo completo su misura italiano all’eroe chi si è tatuato da solo e che fa riferimento al thriller sulla perdita di memoria ‘Memento’.” Deathloop sarà disponibile per PS5 e PC a partire dal 14 settembre 2021; è possibile che riusciamo ad avere nuove informazioni domani, durante il PlayStation Showcase di settembre. Nel frattempo potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.