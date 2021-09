Deathloop PC: tra stuttering e cali di frame, Denuvo colpisce ancora

Come vi avevamo già anticipato qualche giorno fa i requisiti minimi per giocare il nuovo titoli di Bethesda su PC erano abbastanza altini. Non tutti infatti si son potuti permettere di spingere Deathloop al massimo delle sue prestazioni, sorpattutto se si voleva mantenere una risoluzione molto alta. Difatti però oggi i giocatori PC si sono ritrovati con un quantitativo di problemi abbastanza elevato. Non solo problemi di frame rate ma anche tantissimo stuttering che non sembra quasi normale per un titolo in uscita, soprattutto se si pensa all’importanza della produzione. Ovviamente gli utenti su Steam si sono subito lamentati, andando a lasciare centinaia di recensioni negative al titolo e rivendicando delle migliorie dal punto di vista tecnico.

Si sa, quando si parla di prestazioni i giocatori PC non vogliono scendere a compromessi, in particolar modo chi ha una configurazione di tutto rispetto. La colpa di tutto in realtà sembra essere ancora una volta di Denuvo. Il famigerato anti-tamper Denuvo non è alla sua prima volta. Molti utenti nelle pagine di Steam gli danno la colpa dato che anche in altri titoli ha fatto segnalare dei cali drastici di prestazioni. Questo perché il software in questione agisce a livello più “profondo” e di conseguenza va ad influire anche sulle prestazioni della propria macchina.

In questo momento quindi ci troviamo nella situazione in cui alcuni utenti lamentano di non poter giocare in modo consono anche con configurazioni di fascia altissima che prevedono l’uso di 3080 e di processori di nuova generazione. Al momento Bethesda ancora non ha lasciato una dichiarazione ufficiale, ma siamo certi che la situazione verrà sicuramente messa sotto controllo e magari nei prossimi giorni il titolo riceverà una patch correttiva.

Deathloop è un titolo assolutamente da provare, un FPS diverso dal solito e con una trama che vi farà rimanere fuori dai panni. Un gameplay unico, come solo i ragazzi di Zenimax possono regalarci. Se volete farvi un’idea più approfondita, vi consigliamo di leggere la recensione che trovate qui!