“Deathloop”: ZeniMax ha registrato il marchio di un nuovo gioco

ZeniMax, società madre di Bethesda, ha registrato un nuovo marchio per un gioco chiamato “Deathloop”. Tramite la descrizione del prodotto presso l’United States Patent & Trademark Office, possiamo supporre che si tratti di un gioco mobile online. Purtroppo, per ora non è possibile sapere altro.

Ovviamente, le registrazioni di un marchio non corrispondono sempre a prodotti che poi vedranno realmente la luce, sopratutto non in tempi brevi. Sempre rimanendo in campo ZeniMax, la registrazione del marchio Starfield risale al 2013, ma il titolo è stato annunciato solo nel 2018.

Il primo videogame per smartphone e tablet di Bethesda, ovvero Fallout Shelter, è stato un successo tale da spingere la compagnia ad aprire un nuovo studio a Montreal, nel 2015, dedicato ai giochi mobile. Non deve sorprendere troppo, quindi, che “Deathloop” possa essere un titolo mobile.

Per quanto riguarda il nome, inoltre, un death loop è una situazione nella quale un giocatore ha salvato la partita poco prima di morire e, quindi, ricaricando il salvataggio non può in alcun modo proseguire. Possibile che il gioco voglia esplorare questo concetto? Per ora le speculazioni non possono andare molto oltre. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un nuovo titolo per smartphone da parte di Bethesda e ZeniMax?