Death’s Door è il nuovo indie del momento! Prima settimana di successo

Nel panorama videoludico ogni tanto escono fuori delle vere e proprie perle che colpiscono nel segno all’istante. Ogni anno c’è sempre quella manciata di produzioni più piccole definibili indie che sanno sorprenderci con mondi immaginifici fuori dal comune e meccaniche parecchio interessanti. L’indie del momento è Death’s Door, un titolo definibile per comodità come uno Zelda-like che mischia una serie di elementi presi dai metroidvania e con qualche citazione qua e la ai soulsborne.

Death’s Door è la nuova produzione partorita dalle geniali menti dei ragazzi di Acid Nerve, già autori di quella pepita d’oro di Titan Souls. Con questo secondo videogioco, questi talentuosi ragazzi hanno voluto spingersi ben oltre, e confezionare un videogioco dal combat system veloce ed immediato e con un world building che vi lascerà a bocca aperta fin dai primi istanti di gioco. Non mancano i boss, fiore all’occhiello di Acid Nerve già in Titan Souls, che in Death’s Door si ripresentano come uno degli elementi più interessanti dell’intera esperienza.

Ora, dopo soli pochi giorni dal lancio del gioco, i ragazzi di Acid Nerve hanno voluto far sapere che la prima settimana di lancio è stata parecchio positiva, con Death’s Door che ha raggiunto la bellezza di 100.000 giocatori solo in questi primi giorni. Un risultato che fa felice il team di sviluppo, il quale ha voluto ringraziare la community di appassionati per il calorosissimo benvenuto che è stato dato ad uno dei giochi più interessanti dell’anno.

Over 100,000 players have stepped through Death’s Door in the first week!

Thank you so much for the support and love for our little crow. pic.twitter.com/6Pi6Py5ZUN

— ACIDNERVE / DEATH'S DOOR (@acidnerve) July 26, 2021