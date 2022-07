Qualche giorno fa noi di Tom’s Hardware abbiamo avuto il piacere di provare in anteprima un divertente titolo della scena indie, si tratta di Deceive Inc. sviluppato dalla software house Sweet Bandits, un piccolo team situato in Québec con tanta voglia di fare.

Un divertente gioco di spie

Deceive Inc. è un titolo multiplayer dove vestiremo i panni di una spia e avremo il compito di infiltraci all’interno di una struttura superando i vari sistemi di sicurezza per recuperare una valigetta contenente informazioni preziose per poi fuggire dal luogo a bordo di una Aston Martin volante, il tutto ovviamente con la persistente minaccia di altri giocatori che avranno il nostro stesso obiettivo, potremmo giocare sia da soli che in un team di 3 persone, l’unica differenza tra le due modalità è che nella versione a squadre una volta a terra si può essere rianimati una sola volta da un compagno prima di essere definitivamente esclusi dalla partita.

Una delle meccaniche fondamentali del gioco è quella dei travestimenti, all’inizio di ogni partita ogni giocatore assumerà l’aspetto di un NPC casuale che si aggira nell’area iniziale, sarà poi possibile e anzi necessario cambiare forma tenendo premuto il tasto E nelle vicinanze del personaggio che vorremmo diventare, in ogni livello saranno presenti civili, staff del luogo, agenti della sicurezza e scienziati, per accedere ad alcuni luoghi senza insospettire nessuno, infatti, sarà necessario indossare l’abito corretto.

Ogni zona sarà contrassegnata da un colore, il verde per la zona riservata allo staff, il blu per gli agenti della sicurezza ed infine il viola per gli scienziati. Per riuscire ad aprire le porte e accedere a queste zone ci verranno richieste un certo numero di informazioni, sparsi per la mappa troveremo infatti terminali, tablet e registratori che, una volta hackerati, ci forniranno un preciso numero di informazioni, ottenuto il numero richiesto basterà recarsi davanti alla porta e interagendo con essa consumeremo le informazioni raccolte fino ad allora, il processo potrebbe essere lungo e laborioso ma è bene sapere che in giro per la mappa sono nascoste delle chiavi che apriranno istantaneamente le porte del loro relativo colore senza consumare la nostra sudata valuta.

Per prima cosa occorrerà trovare 3 terminali che sbloccheranno una porta dorata che conduce alla zona in cui la valigia viene custodita. Una volta ottenuta la preziosa valigetta partirà una vera e propria caccia all’uomo, il possessore verrà segnalato a cadenza costante a tutti i giocatori presenti in partita, si potrà ritardare il tempo del segnale camminando e cercando di confondere gli avversari cambiando continuamente travestimento mentre si percorre a ritroso l’intera mappa fino ad arrivare al punto di richiamo del veicolo di fuga dove poi si dovrà attendere il suo arrivo per poi finalmente salire e fuggire con il bottino.

Per agevolarci nelle nostre intrusioni si potranno scegliere ad inizio partita due gadget che potranno aiutarci nel nostro intento o potremmo utilizzare per ostacolare i nostri avversari, si spazia da cubi gonfiabili che respingono i giocatori, a virus che possiamo piantare nei terminali che vengono utilizzati per raccogliere informazioni che mostreranno l’ubicazione della sfortunata spia che si è ritrovata ad utilizzarlo. Sono presenti anche diversi tipi di spie, ognuna con le proprie abilità uniche per permettere diversi stili di gioco in ogni partita. Deceive Inc. promette di essere un gioco molto divertente da giocare con amici e anche da soli, grazie a divertentissimi gadget e una sana dose di azione!