KeokeN Interactive e Frontier Developments hanno mostrato un primo diario di sviluppo per il loro nuovo Deliver Us Mars. A tre anni di distanza da Deliver Us The Moon, titolo di debutto, i ragazzi di KeokeN tornano dunque ad esplorare lo spazio, questa volta concentrandosi su Marte. Nel video, gli sviluppatori mostrano alcune immagini di gioco e raccontano l’evoluzione e le novità rispetto al primo titolo.

In Deliver Us Mars, ambientato dieci anni dopo la missione Fortuna di Deliver Us The Moon, l’umanità è più vicina che mai all’estinzione. Come parte dell’equipaggio dello Zephyr, l’obiettivo del protagonista è recuperare tre navi colonia rubate dal pianeta rosso, al fine di garantire la sopravvivenza della razza umana sulla Terra. I giocatori, durante l’esplorazione di Marte, scopriranno le origini di un misterioso segnale di soccorso che ha portato l’equipaggio lì.

Il titolo presenta diverse meccaniche innovative per la serie, oltre ad un comparto grafico decisamente rivoluzionato. Dal punto di vista del gameplay, Deliver Us Mars introduce un nuovo sistema di scalata ispirato a titoli come Tomb Rider e Uncharted. In questo modo, i giocatori potranno esplorare più facilmente i paesaggi di Marte che, oltre ai classici deserti rossi, vedono anche l’introduzione di canyon e aree ghiacciate. Per quanto riguarda l’aspetto grafico, invece, KeokeN Interactive e Frontier hanno spinto al massimo le loro disponibilità realizzando il motion capture di tutti i personaggi. Questo renderà i volti molto più espressivi e migliorerà l’esperienza di gioco. Inoltre, su PS5 il titolo avrà anche il supporto per il ray tracing che garantirà dei riflessi migliori e una gestione ottimale della luce.

Il video diario non mostra alcuna data di uscita per Deliver Us Mars, tuttavia, ci aspettiamo di avere sempre più notizie nel corso dei prossimi mesi. Il titolo di KeokeN Interactive e Frontier Developments sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Rimanete sintonizzati per le prossime novità.