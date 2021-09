Deltarune come GTA 5: su Steam è un successo clamoroso

L’arrivo del secondo capitolo di Deltarune non è decisamente passato inosservato. Nel corso del weekend il gioco ha infatti debuttato su Steam e il consenso del pubblico è schizzato a livelli altissimi. Praticamente al pari kolossal come, appunto, GTA 5. Toby Fox è infatti riuscito a raggiungere un enorme quantitativo di giocatori, semplicemente grazie alla release istantanea.

Andiamo con ordine: stando ai numeri di SteamDB, il secondo capitolo di Deltarune è riuscito a raggiungere il numero record di 102.916 giocatori al giorno di lancio. Il titolo, che è ancora gratuito (anche se Steam lo considera solamente una demo), ha dunque saputo accalappiarsi un enorme fetta di pubblico soprattutto grazie al lavoro di Fox, che aveva già convinto tutti i giocatori anche grazie al delizioso Undertale. Normale dunque che l’hype verso lo sviluppatore fosse davvero alto e alla fine, tutta questa “attesa” si è tramutata in un grande successo a livello di pubblico, che ha scaricato e giocato in massa il nuovo titolo.

Il successo di Deltarune però ha anche fatto riflettere lo stesso sviluppatore. Come già vi abbiamo riportato nel corso del weekend, infatti, i prossimi capitoli del titolo (ovvero 3, 4 e 5) non saranno più disponibili gratuitamente. “È davvero difficile per creatori e fan riuscire a stare senza una release per molto tempo”, le parole di Toby Fox pubblicare sul sito ufficiale. Il costo del pacchetto? Difficile stabilirlo, ma Fox ne è convinto: il gioco costerà sicuramente più di Undertale.

Ora, considerato il grande successo di Undertale, viene davvero difficile sapere quanto tempo potrà passare alla release dei prossimi capitoli. Sicuramente il successo ottenuto con i suoi giochi spingerà Toby Fox magari ad accelerare lo sviluppo, ma al momento la possibilità di avere una release nel breve tempo è da escludersi. Nonostante ciò, questo picco di giocatori ha testimoniato ancora una volta che i giochi indie possono effettivamente essere un grande successo.