Deltarune non sarà più gratuito, ecco quanto costerà

Deltarune venne rilasciato verso la fine del 2018 con un annuncio a sorpresa da parte del creatore Toby Fox, riscuotendo subito un enorme successo. Sebbene non tutti lo abbiano apprezzato come lo è stato con Undertale, che al contrario ha fatto innamorare milioni di giocatori in tutto il mondo, è innegabile che gli appassionati delle opere di Toby Fox stiano aspettando con trepidazione l’arrivo dei nuovi capitoli del gioco.

Proprio durante la giornata di ieri è stata pubblicata la seconda parte di Deltarune, con la gioia di tutti gli amanti della serie che non vedevano l’ora di scoprire come sarebbe continuata la storia. Sebbene il creatore del titolo non abbia realmente dato una spiegazione del perché, il Capitolo 2 è ancora completamente gratuito, così come il primo. Tuttavia, Toby Fox ha spiegato sul sito ufficiale che lo stesso non sarà fatto per le prossime parti del gioco.

Lo sviluppatore ha spiegato che “non so ancora quanto costeranno, ma sicuramente sarà più di Undertale” il cui prezzo è di 9,99 euro su Steam. Questo significa che probabilmente i prossimi capitoli costeranno qualcosa come 14,99 o 19,99 euro ciascuno. Toby Fox ha poi motivato la scelta di non vendere il secondo capitolo, come invece avrebbe potuto fare, lasciando il seguente messaggio: “Ciao a tutti. Il mondo è stato molto difficile per tutti recentemente, quindi ho deciso di rilasciare Deltarune Capitolo 2 gratuitamente”.

Il motivo principale per cui avrebbe scelto di non vendere questa parte del gioco sarebbe quindi una sorta di regalo per tutto il mondo, in un momento particolarmente difficile per tutti. Toby Fox ha fatto notare che questo genere di giochi di solito non viene rilasciato gratuitamente, chiedendo di spendere i soldi messi da parte con questo “regalo” supportando altri sviluppatori indie. Per il momento, non sappiamo ancora quando saranno rilasciati i prossimi capitoli, ma considerato che sono passati tre anni di distanza tra il primo e il secondo, ci vorrà ancora molto tempo.