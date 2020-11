Demon’s Souls: porta misteriosa aperta! Ecco cosa è stato scovato

Tra i titoli che hanno accompagnato il lancio di PlayStation 5, c’è anche il remake di Demon’s Souls; un gioco rimasto ben impresso nella memoria dei giocatori che hanno vissuto la generazione PS3. Il lavoro proposto da Bluepoint per questa riedizione non solo si limita a ridare vita ad un vero e proprio cult della fine degli anni 2000, ma ha aggiunto anche un mistero che ha portato i giocatori ad unirsi per risolvere.

Ora il primo grande segreto di uno dei giochi di PlayStation 5 è stato risolto, e la porta misteriosa è stata aperta dall’utente Distortion2, un giocatore che in precedenza si era quasi fatto strada oltre la porta chiusa grazie ad un glitch. La chiave per aprire la porta, la si può ottenere dal corvo Sparkly, il quale vorrà in cambio da voi uno specifico oggetto prima di darvi la risoluzione per aprire la misteriosa porta.

We solved the mystery of the hidden door! Thanks for making such a great secret to get all the community involved @bluepointgames Was awesome looking for the coins in SOTC Remake and again in Demon's Souls Remake 😀 pic.twitter.com/gNpozqEztJ — Distortion2 (@Distortion_2) November 19, 2020

Basta quindi portare al corvo tra le 25 e le 30 monete, e una volta fatto verrete ripagati con un oggetto molto raro. Va sottolineato però come servirà giocare in modalità Fractured per ottenere le monete necessarie allo scambio con Sparkly il corvo. All’interno della porta misteriosa si può trovare un set armatura che va ad abbinarsi con una delle armi già presenti nel gioco; in molti si aspettavano di trovare ben di più.

Questo mistero dedicato al remake di Demon’s Souls ha saputo unire gli appassionati per diversi giorni fino alla risoluzione del tutto. Un ottimo inizio abbinare a PS5 un remake di un titolo iconico con al suo interno il primo vero e proprio segreto di questa nona generazione Sony. Cosa ne pensate di questa quest per aprire la porta segreta dell’esclusiva PS5?