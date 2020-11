Demon’s Souls PS5: battuti tutti i giochi FromSoftware su Metacritic

Demon’s Souls è uscito da diversi giorni, ma nel Bel Paese potremo spolparlo per bene solo con l’arrivo di PS5 che verrà lanciata ufficialmente tra due giorni. Gli appassionati dei titoli From Software hanno potuto, in questi anni, sperimentare diversi titoli “simili ma diversi” tra di loro. Come ben sappiamo il remake firmato da Bluepoint games ha riscosso un enorme successo (potete leggere la nostra recensione dettagliata a questo indirizzo), ma una domanda sorge spontanea: Qual è il Souls migliore di sempre?

Ognuno ha un suo gioco preferito del parco giochi made by From Software, ed ognuno è innamorato della Lore proposta dalla mente di Hidetaka Miyazaki. Molti appassionati sono affezionati da parecchi anni al padre dei souls like nonostante nel lontano 2009 Sony non volle spingere più di troppo nello sponsorizzarlo. Grazie all’incredibile remake rilasciato ufficialmente lo scorso 12 novembre, ognuno può giocarlo in tutta la sua bellezza. Il famoso sito Metacritic è sempre stato un grande punto di riferimento per gli appassionati del medium videoludico, anche se alle volte riesce a “toppare” viste alcune recensioni da parti di utenti a dir poco scandalose. Ebbene, Demon’s Souls nella speciale classifica dei migliori souls like ha raggiunto il primo posto con la media voto più alta assieme a Bloodborne: Ecco qui di seguito la classifica in ordine.

Demon’s Souls – 92

Bloodborne – 92

Dark Souls 2 – 91

Sekiro: Shadow Die Twice – 90

Dark Souls – 89

Dark Souls 3 – 89

Nonostante il titolo uscito 11 anni fa risultava a tutti gli effetti un “prototipo” per i giochi a venire, l’hype generatosi con l’arrivo di PS5 ha portato il remake di Bluepoint a scalare questa speciale classifica. Indubbiamente il gioco risulta sotto la maggior parte dei punti di vista maestoso ed incredibile, dovuto anche alle eccellenti caratteristiche della console targata Sony, tutto questo ha lasciato sicuramente il segno portando inevitabilmente Demon’s Souls Remake nell’Olimpo dei videogames moderni.

Cosa ne pensate di questa notizia? Qual è il vostro miglior souls like? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relativi a Demon’s Souls ed ai titoli in uscita prossimamente su PS5.