Demon’s Souls: il remake di Bluepoint sta per essere annunciato?

Un dei rumor più insistenti degli ultimi tempi riguarda il presunto remake di Demon’s Souls, che a detta delle molteplici voci di corridoio sarebbe in sviluppo presso gli studi di Bluepoint Games, già creatori di Uncharted The Nathan Drake Collection, Gravity Rush Remastered e del remake di Shadow of The Colossus.

Lo studio di sviluppo texano è al lavoro da qualche tempo su un nuovo progetto destinato ad uscire su PlayStation 5, ma non è stato ancora dichiarato di cosa si tratta di preciso, se un nuovo remake o se sarà una nuova IP completamente nuova. Sul profilo ufficiale Twitter la software house sta pubblicando diversi indizi che stanno facendo speculare parecchio gli appassionati sul prossimo videogioco di Bluepoint.

Demon's Souls (2009)

In un nuovo tweet, eliminato poco dopo tempo, è apparsa l’affermazione “Stay hungry”, resta affamato, subito seguito dall’hashtag rivolto alla community del forum RestEra. Il tutto è stato accompagnato anche da un’immagine che raffigurava la parola “Titolo” centralmente e nella parte bassa si trovava la frase “Fast Loading”. Secondo alcuni appassionati, soprattutto quest’ultima frase sembrerebbe anticipare un annuncio a breve, che si tratti davvero del remake di Demon’s Souls?

Al momento non solo il post è stato eliminato dall’account di Bluepoint Games, ma non c’è traccia di nessuna nuova informazione ufficiale a riguardo. Sembra che non sia ancora giunto il momento di scoprire l’identità di uno dei primi giochi per PlayStation 5, a cosa pensate che stiano lavorando i creatori del remake di Shadow of The Colossus?