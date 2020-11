Demon’s Souls su PS5 con l’easy mode? Bluepoint ci aveva pensato

Demon’s Souls è ormai uscito da una settimana, ma a partire da oggi potrà essere giocato da migliaia e migliaia di italiani in tutto il Bel Paese. Il remake firmato da Bluepoint risulta essere un vero titolo next gen ed un egregio tributo verso il lavoro originale uscito nel lontano 2009, potete leggere la nostra recensione per tutte scoprire ogni dettaglio del padre di tutti i souls like.

In una recente intervista al The Washington Post, il Creative Director di Bluepoint Games Gavin Moore ha rivelato un paio di dettagli sul remake di Demon’s Souls. “Questo progetto ripropone il lavoro di un altro famoso team di sviluppo, nonostante abbiamo introdotto alcune modifiche, abbiamo voluto preservare lo spirito dell’opera originale. Abbiamo preso in considerazione e discusso di una eventuale Easy Mode, ma alla fine abbiamo deciso di lasciare stare, aggiungere qualcosa di diverso avrebbe alterato tutto l’equilibro del titolo”. Dichiarazione che ci sentiamo di condividere appieno.

Bluepoint ha deciso di suo comunque di lavorare sull’accessibilità su più fronti. In una precedente news ad esempio vi avevamo parlato della possibilità di controllare più di 180 video relativi all’avventura, sfruttando la peculiarità di PS5 attraverso la fantastica interfaccia utente. Gli sviluppatori hanno inoltre voluto coinvolgere l’intera community con una serie di impostazioni davvero ben fatte come la possibilità di agevolare giocatori affetti da daltonismo o altri disturbi. Insomma, i ragazzi di Bluepoint hanno pensato proprio a tutti pur di far divertire gli appassionati del gioco originale oppure far entrare i neofiti nell’universo di Demon’s Souls.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete d’accordo con le dichiarazioni di Bluepoint? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità relative a Demon’s Souls ed ai titoli in uscita prossimamente per PS5.