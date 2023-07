Ormai è normale che le grandi produzioni videoludiche vengano rilasciate sul mercato con il softtware anti-pirateria Denuvo Anti-Tamper, una scelta che ai consumatori non è mai piaciuta un granché. Il motivo? A quanto sembra il DRM rallenterebbe i giochi e causerebbe problemi di prestazioni. In tutto questo, Irdeto, l’azienda di sicurezza digitale che ha acquisito Denuvo nel 2018 , ha recentemente negato che il suo software rechi problemi ai giochi, come evidenziato in un’intervista con Ars Technica.

Steve Huin, Chief Operating Officer dei videogiochi presso Irdeto, ha dichiarato che i confronti basati su versioni craccate dei giochi sono inaffidabili perché raramente si basano sulla stessa versione esatta del gioco. “Potrebbe esserci, nel corso della vita di un gioco, una versione protetta e una non protetta”, ha spiegato Huin, “ma queste non sono paragonabili in quanto si tratta di build diverse sviluppate nel corso di sei mesi, con numerose correzioni di bug, ecc., che potrebbero influenzare positivamente o negativamente le prestazioni”.

“La nostra opinione, purtroppo, non è sufficiente per convincere le persone poiché non siamo considerati una fonte affidabile nel contesto di questo dibattito”, ha aggiunto. Per questo motivo Irdeto ha pensato di creare un programma benchmark che consentirà alle testate giornalistiche e ai content creator di testare i giochi in due modalità diverse, una con Denuvo Anti-Tamper e una senza. Questa dovrebbe in qualche modo dimostrare che “le prestazioni sono paragonabili, identiche”.

In realtà, dal canto nostro, non è propriamente vero che Denuvo non causa problemi. Al di là delle prestazioni, il software anti-pirateria ha qualche volta causato impossibilità ad avviare i giochi e altre problematiche abbastanza oggettive. Tra l’altro, come giustamente fa notare PC Gamer, “questo sistema di protezione ostacola la modifica dei giochi e gli sforzi di conservazione mirati a preservare i vecchi giochi dalla perdita”.

Siamo comunque molto curioso di questo nuovo programma che certamente sfrutteremo nei nostri test per ulteriori verifiche su Denuvo. Non mancheremo di tenervi informati a riguardo!