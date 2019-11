Destiny 2, Bungie sta valutando di introdurre il cross play

A quanto pare Bungie starebbe seriamente valutando di inserire all’interno di Destiny 2 il cross play e di dare quindi la possibilità alle varie community del titolo, ora disperse tra le varie piattaforme in cui il gioco è disponibile, di poter giocare insieme.

A svelare l’esistenza di tali pensieri è stato nientepopodimeno che l’account Twitter ufficiale del titolo che ha risposto decisamente chiaramente ad un utente che chiedeva informazioni su una possibile introduzione del cross play all’interno dell’opera.

Cross play is definitely something we're interested in exploring more in the future.

— Bungie (@Bungie) November 7, 2019