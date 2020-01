Destiny 2: i Corridoi del Tempo nascondono un nuovo mistero

La Stagione dell’Alba è terminata all’interno di Destiny 2, ma a quanto pare Bungie ha in mente qualcos’altro per occupare il tempo dei giocatori. Una volta che si torna a visitare Osiride su Mercurio, una nuova missione diventa immediatamente disponibile all’interno dei Corridoi del Tempo. Il tutto è accessibile tramite l’attività della Meridiana, che porterà i guardiani alla scoperta di una nuova area misteriosa.

Insieme a diverse carte incentrate sulla lore, la missione fornirà ai giocatori anche un emblema speciale. Tuttavia, la quest è ancora in corso, e i giocatori hanno aperto un post dedicato su Reddit per seguire tutti i prossimi svolgimenti nella risoluzione di questo nuovo segreto. Molti ipotizzano che questa novità segnerà l’inizio di una nuova spada esotica, ma è ancora presto per dirlo e sembra che alcuni misteri siano ancora rimasti irrisolti al momento.

I nuovi indizi usciti fuori da Reddit, sembra che facciano riferimento a una tomba che si trova su Titano. Lo streamer Teawrex ha poi confermato il tutto tramite un suo recente tweet, dove mostra l’immagine della tomba rinvenuta proprio sullo stesso pianeta che faceva riferimento il post di Reddit. Stanto alle combinazioni da decifrare ci potrebbero essere nuove scoperte che porteranno a conseguenti sviluppi di questa misteriosa nuova quest.

Al momento gli appassionati di Destiny 2 hanno sicuramente un nuovo tipo di contenuto che li terrà occupati per un pò di tempo, così da non rimanere a bocca asciutta dopo la Stagione dell’Alba. Cosa pensate di questa nuova missione apparsa su Destiny 2? State seguendo l’evolversi della situazione?