Destiny 2: gli oggetti cosmetici dell’evento The Dawning costano in totale 220$

L’evento stagionale di Destiny 2, The Dawning, è stato rilasciato all’inizio di questa settimana. Oltre ad aver decorato la Torre sono stati aggiunte una nuova mitragliatrice e, naturalmente, molti nuovi oggetti cosmetici. Questi ultimi includono nuove emote, ornamenti, navi, mosse finali e set di armature.

Il team di sviluppo, prima di mandare online l’evento, ha dichiarato che tutti i cosmetici, ad eccezione della Mossa Finale Perfect 10, possono essere acquistati con la Polvere Luminosa durante l’evento. Ma non tutti i giocatori hanno decine di migliaia di Polvere Luminosa da parte. Quindi, quanto costerà il tutto in Argento? La redazione di Gamingbolt ha fatto una stima tenendo conto di tutti i nuovi oggetti cosmetici, che sono circa 50, e il risultato è che la somma ammonta a circa 26.000 Argento che diventano 220 dollari, tenendo conto che 6.000 Argento costa 49,99 dollari.

Con giochi come Fortnite e Borderlands 3 che regalano gratuitamente le Skin, il nuovo evento di Destiny 2 non è sicuramente il più avvincente. Tuttavia, se si desidera acquistare qualche oggetto estetico, il pacchetto Northlight per ogni classe costerà singolarmente 6.000 Polvere luminosa. L’armatura potrà anche essere usata come ornamento universale in modo da non dover fare confusione con le build preferite dai giocatori.

Il nuovo evento The Dawning è già disponibile per tutti i possessori di Destiny 2 sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC (via Steam) e Google Stadia. Avete già acquistato qualche oggetto estetico del nuovo evento del titolo Bungie?