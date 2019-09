Destiny 2: tutte le date di Ombre del Profondo e della Stagione dell’Intramontabile

Destiny 2 svela tutte le date dei contenuti di Ombre del Profondo e della Stagione dell'Intramontabile. Ecco i dettagli su quello che ci attende.

Destiny 2 è in un importante momento di transizione. In occasione del lancio di Ombre dal profondo, la nuova espansione in arrivo il primo ottobre, il gioco si trasferirà da Battle.net di Activision Blizzard a Steam. La piattaforma di Valve e le console accoglieranno anche una nuova versione del gioco “Destiny 2 Una nuova Luce”, ovvero la versione free to play del gioco. Inoltre, a novembre l’opera di Bungie, in versione La collezione, diverrà il primo gioco gratuito di Google Stadia, la nuova piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View.

Indipendentemente dalle edizioni, tutti sono però curiosi di scoprire qualcosa di nuovo su Ombre dal Profondo e sulla Stagione dell’Intramontabile, la quale segnerà anche il ritorno dei Vex. Tramite il sito ufficiale di Bungie, possiamo quindi vedere la roadmap con tutte le date degli eventi che ci attendono dopo il rilascio dell’espansione di Destiny 2.

Il programma completo include le seguenti attività per la Stagione dell’Intramontabile:

8 ottobre: Cacce all’Incubo – Eroico e Leggendario

15 ottobre: Cacce all’Incubo – Maestro, Stendardo di Ferro

22 ottobre: Impresa Esotica – Soffio del Leviatano

29 ottobre – 11 novembre: Festa delle Anime Perdute

29 ottobre: Lancio Segreta, Nuova modalità PvP – Impeto Controllato

29 ottobre: Impresa Esotica – Divinità

5 novembre: Prima sfida Incursione

19 novembre: Offensiva Vex – Assalto Finale

L’immagine sopra indica quali contenuti sono legati a Ombre dal Profondo, quali richiedono il Pass Stagionale (incluso nell’espansione) e quali invece sono disponibili in modo gratuito per tutti i giocatori. Specifichiamo che la versione gratuita di Destiny 2, ovvero Una nuova Luce, non includerà Ombre dal Profondo.

Diteci, voi cosa ne pensate del piano di Bungie? Vi convince?