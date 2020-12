Destiny 2 è stato giocato sul lato di una montagna… letteralmente

A livello videoludico, il 2020 si è avviato alla conclusione con l’arrivo delle nuove console: la guerra è stata combattuta anche e soprattutto a colpi di marketing, con Microsoft che non è stata da meno rispetto a Sony e si è anzi lasciata andare, nelle ultime settimane, ad atti eclatanti e bizzarri per promuovere la sua Xbox Series X, come quando (abbracciando e facendo proprio un noto meme di internet) ha spedito un frigorifero a grandezza naturale che ricalcava la forma della console a diversi youtuber e content creator, le cui reazioni stupite hanno fatto il giro del mondo, diventando virali. La campagna ha raggiunto nuove vette (in tutti i sensi) anche questo dicembre, quando, in collaborazione con Bungie, Destiny 2 è stato riprodotto sul fianco di una montagna utilizzando proprio una Series X. Si, letteralmente.

Come? Beh, la risposta è molto semplice: Destiny 2 (che, poche settimane fa, ha ricevuto la sua nuova espansione, Oltre La Luce) è stato avviato su un gigantesco proiettore, o meglio, un gruppo di proiettori collegati fra loro e infine alla console, in una postazione allestita su una delle pareti della Copper Mountain, in Colorado. La luminosità totale erogata, di ben 120.000 lumens, ne ha fatto un vero e proprio record mondiale, infrangendo il precedente primato nel Guinness World Record per il “display da gioco più grande al mondo”.

We set the @GWR record for the largest projected video game display in the world by playing Destiny 2: Beyond Light on a mountaintop using Xbox Series X. (Yes, you read that correctly.) Check it out: https://t.co/DkzVGUdbZS pic.twitter.com/3pf0ht4aEc — Xbox (@Xbox) December 15, 2020

La superficie dell’enorme schermo, che copriva parte di una parete di roccia, era infatti di ben 180.15 piedi in lunghezza (54,90 metri) e 105,97 in larghezza (32,29 metri). Tutto ciò, a quanto pare, non ha influito sulle prestazioni di Destiny 2, che, come mostrato nel video, riusciva a girare abbastanza bene. Chissà se avrà mantenuto i 60 fps (e i 120 in PvP!) che di norma riesce a raggiungere sulla console?

Nonostante l’assenza di vere e proprie esclusive per Series X e Series S, insomma, il 2020 di Xbox si è chiuso in maniera tutto sommato soddisfacente, anche grazie a iniziative di richiamo come questa, alla solidità di servizi come il Game Pass e all’ottima risposta del pubblico nei confronti delle nuove console. Il 2021, dal canto suo, si preannuncia ancor più interessante, grazie all’arrivo di un’esclusiva di enorme peso come Halo: Infinite e al progressivo disvelamento di tutti i giochi degli Xbox Game Studios, annunciati quest’anno o meno.