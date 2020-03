Destiny 2: un grave bug affligge la modalità Gambit

L’ultima patch che ha introdotto la Stagione dell’Intrepido su Destiny 2 pare sia intaccata da un fastidioso e importante bug, che ha reso praticamente ingiocabile la modalità Gambit. Alcuni giocatori del titolo Bungie hanno dichiarato di essere stati espulsi dalla partita, altri invece dichiarano di aver vinto perché il team avversario veniva a sua volta disconnesso.

Inizialmente, i giocatori credevano si trattasse di qualche connessione a internet poco stabile, altri persino a problemi relativi ai server di Bungie. Eppure, la causa principale sembra essere stata trovata e si tratta proprio di un bug spuntato in seguito all’ultimo aggiornamento. La community pare abbia scoperto che il fastidioso problema sia causato dal semplice aumento di livello durante una partita nella modalità Gambit.

Inoltre, ricordiamo come salire di livello sia molto semplice all’inizio di ogni settimana grazie a un buff che garantisce ai giocatori un aumento di esperienza più rapido per i primi tre livelli. Inutile dirvi come ciò influenzi ancora più negativamente l’esperienza dei giocatori di Destiny 2. In molti sono stati costretti ad abbandonare la modalità online, proprio a causa del bug in questione.

Di conseguenza, Bungie si è messa subito a lavoro per risolvere il problema e stoppare il malcontento crescente della community. Attualmente, però, non si conoscono le tempistiche necessarie per la correzione del bug. Non è la prima volta che Bungie si trova costretta ad intervenire nella risoluzione di bug di questo tipo, i più attenti conosceranno i numerosi problemi che hanno afflitto Destiny 2 durante la scorsa stagione.

In attesa della correzione, i giocatori si stanno preparando equipaggiandosi al meglio per le Prove di Osiride, che ricordiamo essere una prova tre contro tre. La modalità sarà sicuramente molto più affollata almeno fino a quando Bungie non applicherà una correzione al bug che affligge la modalità Gambit. Fateci sapere come sempre cosa ne pensate qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.