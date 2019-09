Destiny 2 gratis: ecco i contenuti free to play di Una Nuova Luce

Destiny 2 sta per arrivare in versione gratis su Steam (e sulle altre piattaforme): ecco tutti i contenuti di Una Nuova Luce, la versione free to play.

Come sappiamo, a partire dal primo ottobre Destiny 2 si sposterà da Battle.net (il client di Activision Blizzard) a Steam. Questo passaggio accompagna anche l’arrivo di una nuova versione gratis del gioco: Una Nuova Luce, in pratica un’edizione free to play del titolo di Bungie. Cosa conterrà precisamente?

Tramite Twitter, gli sviluppatori hanno condiviso un’infografica che mostra tutti i contenuti gratis di Destiny 2 Una Nuova Luce. In pratica, avremo accesso a tutte le missioni dell’Anno 1, ovvero la campagna della Guerra Rossa, della Maledizione di Osiride e La Mente Bellica.

Whether you're continuing your journey or just beginning. Starting October 1, play Destiny 2 your way. 🌑 https://t.co/BOVQjrfi8a pic.twitter.com/RKr1pG3pqR — Destiny 2 (@DestinyTheGame) September 26, 2019

Si aggiungono inoltre altri contenuti, ovvero: armi, armatura e Imprese esotiche dell’Anno 1, armi esotiche e imprese dell’anno 2 (precisamente, Arbalesta, Pandemia Perfezionata, Malvagio Karma, Signore del Tuono), Azzardo, Verdetto e Azzardo Eccelso, l’accesso a tutte le playlist, set di armi, armature e aggiornamenti del Crogiolo, la playlist dell’Avanguardia e la possibilità di eseguire in maniera diretta gli assalti dell’Anno 1, tutte le incursioni dell’Anno 1 (con possibilità di ottenere relative armi e armature), accesso completo agli eventi (Stendardo di Ferro, Solstizio degli Eroi, Giorni Scarlatti e vari altri), le Forge dell’Armeria Nera, Serraglio, Cala la Notte (limitato agli assalti dell’Anno 1), i match privati di Azzardo e Crogiolo e accesso a tutte le aree di pattuglia, Luna compresa.

Se non bastasse, sappiate che tutti i giocatori di Destiny 2 Una Nuova Luce partiranno dal Livello Potere 750, così da non avere svantaggi con i vecchi utenti e raggiungere il livello massimo anche senza acquistare l’espansione Ombre dal Profondo. Se siete già giocatori su Battle.net, vi ricordiamo che avete pochi giorni per completare il passaggio verso Steam: trovate tutti i dettagli a questo indirizzo.