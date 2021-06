Destiny 2 ha un tostapane brandizzato! Il gadget definitivo per i fan

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Da sempre, quando un videogioco incontra un successo planetario, si cominciano a vedere tutta una serie di gadget apparire sul mercato. Lo abbiamo visto già dall’alba del gaming, quando le prime icone popolari cominciarono a trovare modi extra-videoludici per entrare nelle case dei fan di tutto il mondo. Oggi di gadget sui brand videoludici ce ne sono un’infinità, e Destiny 2 è sicuramente uno dei sequel di un recente brand che ha saputo coinvolgere fortemente una lunga schiera di appassionati.

Tra tutti i gadget per i fan di Destiny 2, però, quello presentato da Bungie di recente si appresta ad essere uno dei più fuori dal comune ma allo stesso tempo più utili per tutta la community appassionata: parliamo di un vero e proprio tostapane funzionante. Lo ha rivelato la stesa Bungie nel suo ultimo post di aggiornamento settimanale, confermando la possibilità di preordinarlo sul negozio a partire da questo momento per 87,99 €.

Il tutto non è stato proposto ai fan totalmente a caso, ma c’è una storia dietro a questo tostapane di Destiny 2. A giugno 2020, Bungie promise che avrebbe realizzato un tostapane se la comunity fosse riuscita a raccogliere 777.777 Dollari da donare al St. Jude Children’s Research Hospital durante uno dei livestream a sostegno del Gaming Community Expo. La community si è superata, raccogliendo più di 800.000 Dollari, dando a Bungie la necessità di mantenere la parola data.

Questo tostapane di Destiny 2 è senz’altro uno dei gadget più incredibili mai proposti da una compagnia videoludica. Ma c’è assolutamente da sottolineare come i fan che amano giocare in compagnia di un buon toast potrebbero aver trovato il proprio gadget a tema Destiny preferito.