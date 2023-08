Il capitolo finale della saga della luce e dell’oscurità di Destiny sta per arrivare. Dopo dieci anni, due capitoli principali e sette espansioni, l’ultimo capitolo di questa gargantuesca avventura cominciata da Bungie e Activision è finalmente alle porte.

Il trailer con cui è stato aperto il Destiny 2 Showcase è, come di consueto, altamente scenografico ed è incentrato sul far vivere emozioni nostalgiche al giocatore. Bungie ci racconta, e si racconta, quanto è stato importante per l’azienda questo viaggio e conferma ai giocatori che questa espansione sarà altamente emozionale e segnerà una degna chiusura per questo progetto.

27 Febbraio 2024, questa la data annunciata da Bungie. Destiny 2 La Forma Finale vedrà i guardiani affrontare, finalmente, il Testimone, niente di meno che all’interno del Viaggiatore. I preordini sono già aperti e come di consueto, da qualche anno, la collector edition sarà disponibile esclusivamente sullo store di Bungie.

Le promesse messe sul piatto da Bungie sono molteplici, fra una battaglia finale che vedrà coinvolti tutti i protagonisti che hanno accompagnato i guardiani per tutti questi anni, l’inserimento di nuovi nemici, l’aggiunta di nuovi aspetti, la volontà di chiudere tutte le sottotrame aperte nel corso delle espansioni e la speranza di avere una degna conclusione per un progetto che, seppur tanto chiacchierato, si è rivelato una rivoluzione durante l’ultima decade videoludica.

Bungie dovrà fare del suo meglio per chiudere al meglio questo primo, a detta loro, corso di Destiny e noi, che vi piaccia o meno, siamo dannatamente curiosi di vedere come questa storia si concluderà e quali progetti futuri avranno in serbo per il franchise di Destiny che, in tutta onestà, ci sembra davvero lontano dal venire accantonato.