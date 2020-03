Destiny 2: rimosse le loot box, Bungie ascolta i fan

Destiny 2 fa parte di quei titoli che consente alla propria utenza di acquistare skin, decorazioni per le armi e bottini contenenti oggetti totalmente casuali attraverso un cospicuo sistema di microtransazioni. Proprio quest’ultime saranno oggetto di revisione da parte di Bungie, la quale ha deciso di rimuovere definitivamente gli Engrammi Luminosi con l’arrivo della prossima stagione.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che gli Engrammi Luminosi sono un premio puramente estetico, ottenibili salendo di livello oppure dopo averli acquistati nell’Everversum (spazio dedicato all’acquisto di contenuti di natura estetica e non solo).

La decisione è stata direttamente dichiarata dal director Luke Smith, tramite un lungo post sul blog dedicato al titolo Bungie:

“Con la stagione 10, elimineremo gli Engrammi luminosi come oggetti acquistabili tramite microtransazioni. Vogliamo che i giocatori conoscano il valore di qualcosa, prima di acquistarlo” e poi ancora: “Gli Engrammi luminosi non rispettano questo principio, proprio per questo motivo non li venderemo più sull’Emporio Everversum, tuttavia rimarranno disponibili come ricompense attraverso la versione gratuita del pass stagionale del gioco“.

Le critiche contro questo modello di business sono ormai numerosissime, infatti Bungie è solo uno fra i tanti studi di sviluppo che ha preso provvedimenti seri contro queste meccaniche randomizzate. Anche Epic Games, Capcom, Sony, Microsoft e Psyonix hanno preso le distanze dopo le crescenti critiche del pubblico e le limitazioni imposte da alcuni paesi.

È molto probabile che da ora in poi Bungie cercherà di sostituire gli Engrammi Luminosi con qualche altro pacchetto, garantendo la massima e completa trasparenza sui prossimi contenuti destinati ai giocatori. Vi segnaliamo, inoltre, che oggi 10 marzo sarà inaugurata la Stagione dell’Intrepido.

Cosa ne pensate della decisione presa da Bungie? Più in particolare qual è la vostra opinione in merito alle loot box? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.