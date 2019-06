Destiny 2 in arrivo su Nintendo Switch, oltre che su Google Stadia?

Destiny 2 arriverà su Nintendo Switch e su Google Stadia? Ancora non è confermato, ma i rumor più recenti affermano proprio questo.

Bungie, nel momento nel quale è diventata completamente indipendente da Activision, non ha nascosto di avere grandi piani per la propria serie e, sul breve periodo, per Destiny 2. L’autopubblicazione non è pratica semplice, ma pare che il team di sviluppo stia lavorando molto sulla questione: come segnalato ieri, infatti, sembra che Destiny 2 voglia mettersi in mostra su Google Stadia. Ora, però, scopriamo che il gioco potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch.

L’informazione è partita da Twitter: un utente ha condiviso una fotografia di quello che sembra un volantino promozionale di un nuovo bundle di Destiny 2, chiamato “Forsaken Legendary Collection”. Il dettaglio più interessante è quello riportato in basso, sotto la data di uscita (4 settembre 2019): le versioni di questa Collection sarebbero infatti PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Potete vederlo voi stessi.

Look at the bottom pic.twitter.com/L1wOkxCkAJ — KwazyKyle (@KwazyKyle) June 5, 2019

Potrebbe ovviamente trattarsi di un fake, quindi dobbiamo prendere questa informazione con le pinze. Attualmente non ci sono conferme ufficiali né da parte di Bungie né da parte di Nintendo. Forse, durante il direct della casa di Kyoto che andrà in onda in occasione dell’E3 2019 avremo modo di scoprire la verità.

Non ci resta che attendere qualche giorno: se volete sapere le date e gli orari di tutti gli eventi dell’E3 2019, a partire da quello di Google Stadia di oggi, potete leggere il nostro articolo aggiornato a questo indirizzo. Diteci, voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe giocare a Destiny 2 in versione portatile su Nintendo Switch?